ليبيا – قالت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة سلوى الدغيلي إن المصالحة الوطنية هي نتيجة للعدالة الانتقالية بالتالي لا يمكن الحديث عن المصالحة وتحدياتها والإشكاليات القانونية التي تواجها دون التعرض للعدالة الانتقالية، ولأنّ لكل بلد خصائصه ومقوماته، فلا وجود لوصفة جاهزة لها بحسب قولها.

الدغيلي أشارت في تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن الطبيعة الخاصة والاستثنائية للعدالة الانتقالية تتطلب الموازنة بين مبادئ حقوق الإنسان وانتصارات الضحايا من جهة واكراهات السياسة وتعقيداتها من ناحية أخرى بالإضافة إلى أسئلة الحقيقة التي تحاول العدالة الانتقالية الإجابة عليها، لذلك تواجهها التحديات التي قد تصل إلى عرقلة مسيرتها.

وأكدت على أن العدالة الانتقالية هي الضامن لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ولفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي بدونها ستكون ليبيا عرضةً لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء والتي سيقف وراءها الانتقام.

ونوّهت إلى أن المصالحة هي الخطوة الضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس شرعية قانونية وتعددية وديموقراطية.

كما أضافت: “تسمو القواعد الدستورية على كل القواعد القانونية في الدولة ونتيجة لذلك إضفاء طابع القدسية والاحترام اللازمين لها من قبل سلطات الدولة تشريعية وتنفيذية وقضائية وكل الإفراد حكاما او محكومين ومن هنا فان أدراج حقوق الإنسان وحرياته في صلب الوثيقة يشكل ضمانة لها في مواجهة سلطات الدولة”.

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