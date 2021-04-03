تونس – بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، امس مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، علاقات التعاون والشراكة الثنائية وسبل تنويعها.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، امس أن الرئيس سعيد التقى في العاصمة تونس مع أحمد، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد تستمر يوما واحدا.

وأشار الرئيس التونسي خلال اللقاء إلى “التاريخ المشترك بين البلدين”، مؤكدا “ضرورة إرساء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بفكر جديد يحقق التطلعات والأهداف المشتركة لشعبيهما”.

وجدد “حرصه على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور وترسيخ سنّة تبادل الدعم والتأييد (مع موريتانيا) في المحافل الإقليمية والدولية”، وفق ذات المصدر.

بدوره، أعرب أحمد، عن امتنان بلاده لتونس ولشعبها على الدعم المتواصل لها منذ إعلان استقلالها (عن فرنسا عام 1960)، والمساهمة بتكوين كوادر موريتانية بالجامعات التونسية.

كما شدّد الوزير الموريتاني، على أهمية توطيد العلاقات المميزة أكثر بين نواكشوط وتونس.

الأناضول

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