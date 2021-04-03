“العدوان الروسي ضد أوكرانيا” على رأس أجندة أول مكالمة بين بايدن وزيلينسكي

“العدوان الروسي ضد أوكرانيا” على رأس أجندة أول مكالمة بين بايدن وزيلينسكي

واشنطن – أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن امس أول مكالمة هاتفية منذ توليه مقاليد الحكم مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن بايدن أكد خلال المكالمة “دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في وجه العدوان الروسي في دونباس والقرم”.

وشدد الرئيس الأمريكي على التزام إدارته بإحياء الشراكة الاستراتيجية مع أوكرانيا لدعم خطة زيلينسكي الخاصة بمحاربة الفساد و”تطبيق أجندة إصلاحية تعتمد على القيم الديمقراطية المشتركة بما يحقق العدالة والأمن والازدهار للشعب الأوكراني”.

وتابع البيان: “اتفق الزعيمان على أن هذه الإصلاحات تلعب دورا مركزيا لتطلعات أوكرانيا اليورو أطلسية، كما بحثا إمكانية توثيق التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف احتواء جائحة كوفيد-19″ وتعزيز الديمقراطية في المنطقة”.

بدوره، ثمن زيلينسكي على حسابه في “تويتر” دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا على مختلف المستويات، مضيفا: “نقف كتفا بكتف فيما يخص حماية ديمقراطياتنا. التزامي بالإصلاح وتحسين الشفافية وإحلال السلام قوي، والشراكة الأمريكية تحظى بأهمية حرجة للأوكرانيين”.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة المخاوف من تصعيد جديد في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بين القوات الفدرالية من جانب وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا من جانب آخر، وتصريحات الجانب الأوكراني عن إمكانية نشر قوات أمريكية في المنطقة.

المصدر: RT

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