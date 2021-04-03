مصر – أفاد المركز الإعلامي للحكومة المصرية، بأنه تواصل مع وزارة المالية بشأن موضوع الضرائب الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة، مؤكدا نفيها زيادة الضرائب على العاملين بجهاز الدولة الإداري.

وأشار المركز إلى أنه على ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/ 2022، تواصل المركز مع وزارة المالية، وأن الوزارة نفت تلك الأنباء.

وأوضح أن المالية المصرية شددت على أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

هذا وقالت وزارة المالية إنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، لافتة إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ للأعمال.

المصدر: “اليوم السابع”

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