ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن عملية عودة “المرتزقة” السوريين الموالين لتركيا من ليبيا، متوقفة إلى الآن، حتى أن الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية بتاريخ 25 مارس الفائت لم تعود إلى سوريا حتى اللحظة.

مدير المرصد السوري أشار بحسب الموقع الرسمي التابع له إلى أنه من المفترض أن تتم عملية خروج المرتزقة من هناك وعودتهم إلى سوريا على دفعات إلا أن الجانب التركي، لايزال يراوغ ويناور بملف العودة وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك، لاسيما بأن أوضاعهم سيئة جداً من حيث عدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة بالعودة.

كما أضاف:”لكن يبدو للجانب التركي رأي آخر فهو الآمر الناهي بهذا الشأن بينما المقاتلين دمية بيد المخابرات التركية تحركها كيفما شاءت، ولم يتوقف الحد عن توقف عملية عودة المرتزقة، بل أن هناك مجموعة مؤلفة من نحو 380 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت الأراضي التركية خلال الأيام الفائتة، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة، فيما إذا جرى نقلها إلى ليبيا من تركيا أم لمنطقة أخرى أم أنها لاتزال في تركيا”.

وأكد المرصد السوري أن عودة المرتزقة السوريين الموالين لروسيا، ممن جندتهم شركة “فاغنر الروسية” وأرسلتهم إلى ليبيا، لاتزال هي الأخرى متوقفة، وما يحصل هو عمليات تبديل حيث تعود دفعة لسوريا وتخرج دفعة أخرى في المقابل، ومهمة هؤلاء المرتزقة حماية وحراسة المناطق النفطية في ليبيا بحسب قوله.

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