ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والوفد المرافق له، أمس الجمعة، رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس أثناء زيارة الوفدين لجمهورية النيجر للمشاركة في مراسم استلام الرئيس النيجري المتتخب الجديد “محمد بازوم” للسلطة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل دعم خارطة الطريق المتفق عليها مؤخرا في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في حينها، وقد أثنى المشري على الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية.

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