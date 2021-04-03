الولايات المتحدة – وظف أرباب الأعمال الأمريكيون موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس الماضي، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال، التي قدمتها الحكومة الأمريكية لتخفيف تداعيات الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية امس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بـ 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.

وعدلت بيانات فبراير الماضي صعودا لتظهر إضافة 468 ألف وظيفة، بدلا من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفا.

وانخفض معدل البطالة إلى ستة بالمئة في شهر مارس الماضي، بعدما كان 6.2 بالمئة في فبراير الذي سبقه، لكن المعدل مقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم “يعملون، لكنهم متغيبون عن العمل”.

المصدر: رويترز

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