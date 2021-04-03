باكستان.. مناورات بحرية مع إيران وأخرى جوية مع السعودية

باكستان.. مناورات بحرية مع إيران وأخرى جوية مع السعودية

إيران – وصلت اليوم السبت بارجتان حربیتان باکستانیتان إلى ميناء “بندر عباس” جنوبي إيران استعدادا لإجراء مناورات إيرانية – باكستانية مشتركة هذا الأسبوع في مياه الخليج وخليج عمان.

ويتزامن ذلك مع إعلان القوات الجوية الباكستانية، عن مناوران التمرين الجوي المختلط “مركز التفوق الجوي 2021″، بمشاركة القوات جوية سعودية والقوات الجوية الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

يُذكر أن التمرين يستمر إلى السابع والعشرين من أبريل الجاري، بـ”قاعدة مصحف الجوية” الباكستانية ويهدف إلى ‏تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية القتالية والمساندة.

المصدر: RT + وكالات

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