روسيا – وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللقاح الروسي “سبوتنيك V” بأنه فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حتى الآن.

وقال بوتين في اجتماع مع المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف متحدثا عن اللقاح الروسي سبوتنيك: “إنه فعال، وعلى حد علمي من المحادثات مع المختصين، ضد جميع أنواع هذا الفيروس المعروفة حتى الآن”.

وأكد دميترييف صحة ذلك، مشيرا إلى أنه “نظرا لاستخدام حقنتين مختلفتين، نعتقد أنه أفضل من اللقاحات الأخرى فيما يتعلق بجميع الطفرات. وقد ثبت ذلك من خلال الطفرة البريطانية، وعدد كبير جدا من الطفرات الأخرى. ولذلك ، فإننا نعتقد بالفعل أن لدينا واحدا من أقوى اللقاحات في العالم، بما في ذلك ضد الطفرات”.

كما أشار بوتين إلى أن أنظمة الاختبار المنتجة في روسيا تحدد عمليا جميع أنواع الطفرات.

وقال المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في الشأن ذاته: “نعم، هذا مهم للغاية، لأن الطفرات تمثل تحديا كبيرا حقا للبشرية. لكن روسيا تتقدم أيضا على الكثيرين هنا، سواء من حيث الاختبارات أو اللقاحات”.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares