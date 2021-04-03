الولايات المتحدة – تم تأجيل اختبار مروحية Ingenuity التي أوصلها إلى المريخ مسبار Perseverance الأمريكي إلى 11 أبريل الجاري.

يذكر أن مصمم المروحية المريخية، بوب بيلارام” كان قد أعلن في وقتت سابق أن المروحية ستقوم بأول رحلة لها في أجواء المريخ في 8 أبريل لكنه لم يستبعد أن يتأجل هذا الموعد.

وقال ناطق باسم ناسا إن رحلة المروحية حدد لها في 11 أبريل على أقل تقدير. أما معلوماتي عنها فستصل الأرض في 12 أبريل الجاري.

وأشار المصمم إلى أن مروحيته عبارة عن جهاز هش. وفي حال سقوطها لن تتمكن من الإقلاع مرة أخرى.

أما رئيسة قسم الكواكب في ناسا لوري غليز، فقالت إن المروحية التي لا يزين وزنها عن 1.8 كيلوغرام يجب أن تصبح أول طائرة ستحلق في أجواء كوكب آخر وأضافت أن خبراء ناسا سيلتقطون صورا فوتوغرافية لسطح المريخ بواسطة كاميرات مركبة في المروحية ما سيمكنهم من جمع معلومات عن بعض أقسام سطح المريخ التي من الصعب رصدها من مداره.

وقالت، غليز، إن المروحية يجب أن تصعد أولا إلى ارتفاع 3 أمتار، ثم إلى 5 أمتار وأوضحت أن رحلات جوية للمروحية تستغرق ما لا يقل عن 31 يوما أرضيا.

يذكر أن روفر Perseverance الأمريكي هبط أوتوماتيكيا في 19 فبراير على سطح المريخ في منطقة حفرة “إيزيرو”. ويأمل اخصائيو ناسا بأن يكتشفوا بواسطة الروفر آثارا للحياة الماضية في تربة المريخ.

المصدر: تاس

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