ليبيا – أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ان مسألة السيادة الليبية تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة، وكذلك العمل عليها من خلال سياسة رئيس الحكومة والوزراء، وهي واضحة وأمر غير قابل للمساس أو النقاش.

حمودة وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الليبية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس بطرابلس حول الأموال الليبية المجمدة والأصول الثابتة والاستثمارات في الخارج وما تتعرض له من محاولات لنهبها والاستيلاء عليها، أكد أن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى بند الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لا في اجتماعه يوم أمس، ولا في اجتماعه السابق.

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