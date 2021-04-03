السعودية – أكد بندر السفير، مدير عام تدريب وتوطين الوظائف في وزارة السياحة السعودية، إن عدد المواطنين العاملين في قطاع السياحة بلغ نحو 189 ألفا، من أصل 726 ألف موظف في المملكة، ما يشكل 26%.

وأوضح السفير خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة جدة، أن الوزارة تهدف إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3% في 2022 ، ونحو 10% في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات الداخلية (السياح من الداخل) إلى 32.5 مليون في عام 2022، ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية (السياح من الخارج) 29.5 مليون في عام 2022 ، ونحو 55 مليونا في 2030.

وأشار السفير إلى أن وزارة السياحة حددت 15 برنامجا لتوطين القطاع السياحي، بينها 6 برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ما أطلق، ومنها ما هو في طور الإطلاق، ومنها ما سيطلق.

من جانبه، ذكر علي الحماد، مدير عام مبادرة مستقبلك سياحة، أن المبادرة تضم 12 مجموعة اقتصادية، تتفرع من قطاع النقل، وزارة الشؤون القروية والبلدية، ووزارة الثقافة، والأنشطة الرياضية الترفيهية، ووزارة السياحة.

وأوضح الحماد أنه تم تسجيل 1800 وظيفة خلال 7 أيام من إطلاق بوابة طاقات السياحية، وأكثر من 5400 متقدم خلال الأيام الأربعة الأولى من الإطلاق، مشيرا إلى أن عدد الوظائف يزيد يوميا بما بين 100 و150 وظيفة على البوابة.

وأضاف، أنه قبل إطلاق الحملة بحثنا تحديات توظيف السعوديين في القطاع السياحي، خاصة أنه يتم توظيف 60 ألف موظف سنويا في المطاعم، وهو ما دفع إلى البحث عن الفرص الوظيفية في القطاع للتوطين.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

Share and Enjoy ! 0 Shares