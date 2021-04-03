ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري و المحلل السياسي عز الدين عقيل أن المصالحة التي تناسب الليبيين هي نزع سلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية،بما يمكن الدولة من امتلاك السلاح حصرا واستعادة منظومة الأمن القومي، ثم ترك الليبيين يتجهون إلى القضاء لإنصاف كل من له مظلمة.

عقيل وفي حديثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية” الجمعة قال إن الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية إلا ضمن حالات ضيقة جدا ومحدودة كما وكيفا، يمكن معالجتها بسهولة ويسر، أما ما ينتظروه فعلا ويرفضه الغرب بشدة هو نزع سلاح وتفكيك الميليشيات.

ورأى أن إنشاء منظومة للمصالحة الوطنية يكون في الدول التي شهدت حروبا أهلية قائمة على نزاعات طائفية وإثنية، وهو ما لا ينطبق على النزاع المسلح الليبي الذي لم تخلقه المتناقضات المحلية، بل أذكته أياد خارجية.

وتابع: “لذا فلا وجود لامتدادات اجتماعية أو طائفية للميليشيات في ليبيا، ولا جذور لها، وعليه يطالب المواطنون والمجتمعات المحلية بإنهائها.”

ونوه إلى وجود ضغط غير مسبوق من أطراف غربية على السلطة الليبية الجديدة لتحقيق المصالحة الوطنية في ظل غياب النفوذ الحكومي بسبب اانتشار السلاح المارق والجماعات المسلحة، ووجود مدن وقبائل مدججة بالسلاح وأخرى عزلاء، وجماعات تقيم دويلات تأخذ فيها المواطنين رهائن، وتستخدمهم لابتزاز الدولة.

عقيل تساءل: “كيف يمكن تحقيق المصالحة الوطنية الليبية في ظل هذه الظروف؟.. تُسئل عن هذا حكومات الدول الغربية والأمم المتحدة”.

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