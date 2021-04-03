كلوب مندهش من استبعاد أرنولد من تشكيلة إنجلترا

كلوب مندهش من استبعاد أرنولد من تشكيلة إنجلترا

إنجلترا – أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه لا يتفهم قرار مدرب منتخب إنجلترا باستبعاد الظهير الأيمن لـ”الريدز”، الكسندر أرنولد من تشكيلته بتصفيات كأس العالم، وحفز المدافع للرد بشكل إيجابي.

وأضاف كلوب “إذا لم يكن أرنولد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا فلا بد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد. أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب واتخذ القرارات يوميا بشأن التشكيلات”.

وتابع “أحترم غاريث ساوثغيت (مدرب إنجلترا) وقراراته الشخصية، لكنني لا أفهم ذلك لأن ألكسندر أرنولد كان نموذجا للظهير الأيمن في الكرة العالمية في الموسمين الماضيين، وهذه هي الحقيقة وفي سن صغيرة جدا”.

وواصل “احتاج أرنولد إلى بعض الوقت للانخراط في الموسم، وبعدها أصبح من أكثر اللاعبين ثباتا”، مشيرا إلى أن أرنولد يمكنه أن يستفيد من استبعاده من المنتخب.

وأوضح المدرب الألماني: “لم يكن مع المنتخب لذا استغل الوقت في التدريب في أعلى مستوى وأظهر رد الفعل المطلوب، وهو طموح جدا، وأنا واثق من أنه يريد العودة للمنتخب”.

وخرج أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا التي ضمت 26 لاعبا لمواجهة سان مارينو، وألبانيا، وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022، بعد أن قال ساوثغيت، إن تراجع مستوى اللاعب البالغ عمره 22 عاما كلفه مكانه بالقائمة.

وكان أرنولد من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقاد خلال حملة ليفربول الكارثية للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن كلوب يعتقد أنه استعاد مستواه بعد بداية صعبة شهدت إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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