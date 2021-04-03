فرنسا – كشف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، أنه يحدث نفسه أحيانا بأنه أفضل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحفيز الذات.

وتحدث مبابي عن طريقة تعامله مع نفسه وإدارة مسيرته، مع اعتقاده أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الشخص “بعض الأنانية كلاعب إذا كان لديه خطط للوصول إلى أعلى مستوى في اللعبة”.

وقال مبابي في حوار مع إذاعة “RMC Sport”: “الأنا؟ بالطبع، هذا مهم لأنه عندما تكون في حالة سيئة لن يدفعك أحد آخر وستكون تلك مهمتك وحدك، وعليك أن تقنع نفسك أنك قادر على تحريك الجبال. الناس لا يفهمون ذلك، ولكن عندما لا تكون على ما يرام، فلن يأتي أحد إلى منزلك ليخبرك بأنك قادر فعلا.. أنت وحدك مع أفكارك. وعليك أن تقنع نفسك بأنك قادر على القيام بأشياء عظيمة”.

وتابع المهاجم الفرنسي الشاب: “في كل مرة أذهب فيها إلى أرض الملعب، أقول لنفسي دائما إنني الأفضل، ومع ذلك فقد لعبت في ملاعب كان فيها ميسي وكريستيانو رونالدو، إنهما لاعبان أفضل مني، لقد فعلوا مليار شيء أكثر مني في اللعبة، ولكن في رأسي، أقول لنفسي دائما أنا الأفضل. لأنك بهذه الطريقة لا تضع حدودا، وتحاول بذل قصارى جهدك”.

وواصل: “بالنسبة للناس، الأنا- هي ببساطة عدم السماح لزميلك بتنفيذ ركلة جزاء أو الحصول على راتب أعلى. ليس ذلك فحسب ، بل إن مرحلة التحضير الذهني مهمة للغاية. تجاوز الذات هو أمر شخصي، إنه أكثر بكثير من مجرد كلمات “أنا، وأنا” السطحية. بالطبع، في بعض الأحيان لا يفهم الناس كل هذا، لأن هناك عائقا فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا أحد يشرح ماهية الأنا حقا. لكن أعتقد أن هناك الكثير ليقال عنه”.

يذكر أن كليان مبابي (22 عاما) سجل 30 هدفا في 36 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وصنع تسعة أهداف أخرى.

المصدر: وكالات

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