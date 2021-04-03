ليبيا – أعرب محمد عبد الناصر الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري عن استغرابه للأعمال أحادية الجانب من قبل مجلس النواب المتعلقة بقبول الترشيحات للمناصب السيادية بطريقة استفزازية تتعارض مع مساعي لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات.

الناصر قال وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” إن تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص مجلسي الدولة والنواب معاً حسب ما نصت عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقّع قبل خمسة أعوام.

وأضاف: “نطلب من رئيس البرلمان التحلي بالمسؤولية والانصياع للإعلان الدستوري فيما يخص هذا الملف”، داعياً مجلس النواب للتشاور والتوافق حول المناصب السيادية والمسار الدستوري.

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