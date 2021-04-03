الولايات المتحدة – أيدت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك شركة “Nike” الأمريكية، ومنعت شركة “MSCHF” من بيع أحذية رياضية تحمل علامة “Nike” التجارية برموز شيطانية.

ورفعت “Nike” دعوى قضائية، يوم الاثنين الماضي، على “MSCHF”، التي أطلقت الحذاء الرياضي بالتعاون مع مغني الراب الأمريكي، ليل ناز إكس، للترويج لأغنيته الجديدة. وقالت شركة “Nike” إنها لم تمنح الإذن لـ”MSCHF”.

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، وصفت شركة “MSCHF” الحذاء الرياضي بأنه عمل فني، وقالت إن “Nike” لم ترفع دعوى في عام 2019 عندما كشفت “MSCHF” النقاب عن “أحذية يسوع الرياضية”، مشيرة إلى أن “إطلاق أحذية الشيطان بالتعاون مع المغني الأمريكي لا يختلف عما قامت به سابقا”.

وأضافت الشركة: “ليس هناك ما هو أهم من قدرتنا وقدرة فنانين آخرين مثلنا على مواصلة العمل”.

وأنتجت “MSCHF” زوجا من الأحذية الرياضية “الشيطانية” مقابل 1018 دولارا. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنها بيعت في أقل من دقيقة بعد إطلاق المبيعات يوم الاثنين. وأعلن ليل ناز إكس سابقا على صفحته في موقع “تويتر” عن السحب النهائي للحذاء.

ورسم على “أحذية الشيطان” نجمة خماسية برونزية، ورقم “666” الذي يرمز إلى الشيطان باللون الأحمر، وأضيف سائل به قطرة دم بشري في نعل الحذاء.

المصدر: أ ف ب

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