إنجلترا – يرتبط ارتفاع ضغط الدم، بمشاكل القلب الخطيرة، لذا من المهم خفضه، وقد يكون مفتاح خفض القراءة المرتفعة لضغط الدم هو التقليل من تناول أطعمة معينة.

ويعني ارتفاع ضغط الدم، أن ضغط الدم مرتفع بشكل ثابت وبالتالي فإن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن تزيد هذه الآلية من خطر الإصابة بأمراض الدورة الدموية الخطيرة بمرور الوقت، لذا من الضروري تقليل قراءة ضغط الدم المرتفع.

ووفقا لهيئة الصحة “كليفلاند كلينك”، يجب على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول الأطعمة التالية بشكل قليل للغاية:

– الزبدة والمارغرين

– تتبيلات السلطة العادية

– اللحوم الدهنية

– منتجات الألبان كاملة الدسم

– الأطعمة المقلية

– الوجبات الخفيفة المملحة

– الشوربات المعلبة

– الأطعمة السريعة

– اللحوم الباردة

وتحتوي العديد من العناصر المذكورة أعلاه على نسبة عالية من الملح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

كيف يرفع الملح ضغط الدم؟

النظام الغذائي الغني بالملح يعطل توازن الصوديوم الطبيعي في الجسم. كما توضح منظمة Action on Salt، وهي هيئة بحثية مقرها جامعة كوين ماري بلندن، أن هذا يتسبب في احتباس السوائل ما يزيد من الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الأوعية الدموية.

تقول هيئة البحث: “إن تقليل الملح هو أحد أسرع الطرق لخفض ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم”.

والكمية اليومية الموصى بها في المملكة المتحدة لا تزيد عن ستة غرامات في اليوم.

ويبلغ متوسط ​​تناول الملح الحالي نحو ثمانية غرامات من الملح يوميا، على الرغم من أن الكثير من الناس يأكلون أكثر من ذلك.

والنصيحة المفيدة لتقليل الملح هي التحقق من محتوى الملح على ملصقات الطعام.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS): “ابحث عن محتوى الملح في الأطعمة اليومية التي تشتريها، واختر الخيارات قليلة الملح”.

ما الأطعمة التي تخفّض ضغط الدم المرتفع؟

يمكن أن يساعدك اتباع النُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم بعيدا.

وتوضح مؤسسة “مايو كلينيك”: “نظام DASH الغذائي هو نهج مدى الحياة لتناول الطعام الصحي، وهو مصمم للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه”.

ووفقا للمؤسسة الصحية، فإن نظام DASH الغذائي يشجع على تقليل الصوديوم وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

وبحسبما جاء في تقرير المؤسسة فإنه “باتباع نظام DASH الغذائي، قد تتمكن من خفض ضغط الدم ببضع نقاط في أسبوعين فقط”.

ويركز نظام DASH الغذائي على الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

كما أنه يشمل بعض الأسماك والدواجن والبقوليات، ويشجع على تناول كمية صغيرة من المكسرات والبذور عدة مرات في الأسبوع.

المصدر: إكسبريس

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