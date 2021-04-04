ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخازن علي أبو عزة إن أسعار الدقيق زادت 60 دينارًا عن سعرها الأول، نتيجة تعديل سعر صرف النقد الأجنبي.

أبو عزة وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس السبت، أشار إلى أن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة وعدهم بتثبيت سعر رغيف الخبز إلى ما بعد رمضان؛ لرفع العبء عن المواطن.

وأضاف: “الموردون وفروا مخزونًا من القمح بعد فتح الاعتمادات يكفي احتياجات المستهلك لسنتين قادمتين، ولارتفاع أسعار الأعلاف باعوا القمح المورّد للمواطنين علفًا للحيوانات”

وأشار إلى أن بعض المطاحن تضيف إلى الدقيق محسّنات، منها مادة برومات البوتاسيوم المحظورة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مردفًا:”نبذل جهودًا كبيرة مع المسؤولين في الحكومة لمنعها”.

أبو عزة نوه إلى أن المخابز قللت حجم الرغيف لتغطية التكلفة، في ظل نقص الخميرة وارتفاع سعر الدقيق.

Share and Enjoy ! 0 Shares