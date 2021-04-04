أصول البحرين الأجنبية في فبراير الأعلى منذ 18 شهرا

أصول البحرين الأجنبية في فبراير الأعلى منذ 18 شهرا

البحرين – أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي، امس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في فبراير/ شباط الماضي 25.3 بالمئة على أساس شهري، بأعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأفادت البيانات الصادرة عن المصرف، أن صافي الأصول الاحتياطية الأجنبية، ارتفع إلى 1.329 مليار دينار (3.52 مليارات دولار) الشهر الماضي.

كانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.061 مليار دينار (2.81 مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 2.78 بالمئة صعودا من 1.293 مليار دينار (3.43 مليارات دولار) في فبراير 2020.

وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) قيمة الذهب، إلى جانب 1.327 مليار دينار (3.52 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية.

كان أعلى مستوى سابق سجلته الأصول الاحتياطية للبحرين، بلغ 1.360 مليار دينار (3.6 مليارات دولار) في أكتوبر 2019.

وتأثر اقتصاد مملكة البحرين خلال العام الماضي وحتى اليوم، جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وانعكس ذلك على القطاع المصرفي ورفع من درجة المخاطر وانخفاض جودة الائتمان.

ودفعت تداعيات الجائحة، إلى قيام البنوك البحرينية بتجنيب مخصصات ضخمة لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة على الاقتصاد المحلي.

الأناضول

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