أوكرانيا – أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، إن مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ في غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال الأطلسي.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان عبر “فيسبوك” إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي، وستجرى في غضون بضعة أشهر، دون ذكر موعد بدء التدريبات على وجه الدقة ومكانها.

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الخميس الماضي بشأن ما وصفه بـ” تعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا”، بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن “يدمر” أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها.

المصدر: “رويترز”

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