إيطاليا – دخلت إيطاليا في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة “المنطقة الحمراء”، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

ويشمل الإغلاق، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، فرض قيود على حركة الأفراد مع تقييد السفر والزيارات للأقرباء.

ويتم إغلاق المتاجر غير الأساسية، بينما تبقى المطاعم والحانات مفتوحة فقط للطلبات الخارجية.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش على الطرق للتأكد من بقاء المواطنين على مقربة من منازلهم، وصدرت أوامر بتسيير دوريات إضافية لتفريق التجمعات الكبيرة في الساحات والمتنزهات، والتي عادة ما تكون مزدحمة برواد التنزه خلال عطلة عيد الفصح.

وسجلت إيطاليا، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا في أوروبا، 3650247 إصابة بينها 110704 حالات وفاة، أي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.

واليوم أفادت السلطات الصحية برصدها 21261 إصابة جديدة و376 حالة وفاة.

ووفرت إيطاليا 10.8 مليون جرعة من اللقاحات، إلا أن 3.3 مليون فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليونا، تلقوا الجرعة الثانية.

المصدر: “أسوشيتد برس” + وكالات

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