نيويورك – رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار الولايات المتحدة رفع عقوباتها ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بيان له قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أن غوتيريش “يرحب بإلغاء الولايات المتحدة مرسوما حول “تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف أن الأمين العام يجد دور المحكمة هاما في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة، على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وسابقا اليوم رحب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بهذا القرار واصفا إياه بأنه “خطوة مهمة”.

وكان ترامب وقع في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

المصدر: “نوفوستي”

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