إيطاليا – تداولت تقارير صحفية، أنباء حول حاجة إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، لبيع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، لإنهاء أزمته المالية، حيث يقيّم النادي الإيطالي لاعبه بـ120 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لوكاكو لا يفكر في الرحيل عن إنتر ميلان، لكنه سيوافق على الانتقال إلى برشلونة، إذا قرر “النيراتزوري” عرضه للبيع.

وزعمت تقارير صحفية، أن برشلونة قد يتحرك لضم لوكاكو، إذا فشل في التعاقد مع “الفتى الذهبي” النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت “موندو” إلى أن العامل الثاني، لإقناع لوكاكو بالانتقال إلى ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، يعتمد على استمرار الهولندي رونالد كومان في منصب المدير الفني لبرشلونة، خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاكو لديه علاقة جيدة مع كومان، منذ أن عمل تحت قيادته في إيفرتون، وقدم المهاجم البلجيكي أداءً جيدا خلال تلك الفترة.

تواصلت المنافسة بين نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقاد لوكاكو (27 عاما)، فريقه إنتر ميلان إلى الفوز على بولونيا (1-0)، أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 29 من “الكالتشيو”، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا، ويواصل مطاردة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما) متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares