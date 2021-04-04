السعودية – أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين اليوم الأحد، وتعزز المؤشر السعودي بمكاسب لأكبر بنوك المملكة بعد اقتراح بخصوص توزيعات الأرباح وتعيينات جديدة بمجلس الإدارة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة، مدعوما بقفزة 3.6 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي، الأهلي التجاري سابقا. وعين البنك اليوم عمار عبد الواحد الخضيري رئيسا لمجلس الإدارة، وسعيد محمد الغامدي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا.

وفي إشعار للبورصة، قال البنك إنه سيدفع توزيعات أرباح للمساهمين تزيد على 3.58 مليار ريال (955 مليون دولار). وكان الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أعلنا الخميس استكمال عملية اندماجهما رسميا ليؤسسا أكبر كيان مصرفي في المملكة.

وفي أبو ظبي، زاد المؤشر 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.5 بالمئة وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6 بالمئة. وقدم المصرف تمويلا إسلاميا لاستحواذ البلاد كابيتال على مقر بي.دبليو.سي في أيرلندا الشمالية مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” ثلاثة بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، حيث خسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.2 بالمئة، وتراجع سهم شركة الملاحة القطرية 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع قطاع البناء نحو 5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة مع تراجع معظم أسهمه، مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 3.5 بالمئة.

السعودية – ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 9963 نقطة

أبو ظبي – زاد المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 5953 نقطة

دبي – انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2550 نقطة

قطر – تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10441 نقطة

مصر – نزل المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10417 نقطة

البحرين – تقدم المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1458 نقطة

سلطنة عمان – تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3663 نقطة

الكويت – ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6385 نقطة

المصدر: “رويترز”

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