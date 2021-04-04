التحالف العربي: إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ من قبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر (صور)

التحالف العربي: إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ من قبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر (صور)

السعودية – أحبطت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية “هجوم عدائي بزورق مفخخ” قامت به جماعة “الحوثيون” بجنوب البحر الأحمر.

واظهرت صور وشريط فديو نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، لحظة تدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف العربي.

وكان التحالف العربي أحبط هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر، أمس السبت.

وشدد التحالف في بيانه أمس على أن الحوثيين “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، متهما الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”.

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