العراق – أكد التحالف الدولي، امس على احترامه للسيادة العراقية، مشيرا إلى أن مهمته تنحصر في هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذه القوة “تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق”.

وأشار الى أن “مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، وهي هزيمة داعش الإرهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا”، مبينا أن “ذلك يتبع شروطا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي”.

وكان التحالف الدولي قد نفى في وقت سابق وجود قوات قتالية في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية “العزم الصلب” (التي يجريها التحالف الدولي) لوكالة الأنباء العراقية إن الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة”.

وأضاف أن “جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بإمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية”.

وساند التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، القوات العراقية في حربها ضد التنظيم، حتى إعلان بغداد في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات معه.

يذكر أن البرلمان العراقي أصدر، في 5 يناير 2020، قرارا يوصي الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + “سبوتنيك”

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