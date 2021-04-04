ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بمقر الوزارة في طرابلس اجتماعًا مع ممثلين عن شركات صينية حكومية وخاصة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيف المرصد يأتي الاجتماع لبحث سبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية في الدولة، مؤكدًا أنه شهد استعراض الوفد الصيني نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الإستثمارية وتطوير البنية التحية.

وبحسب البيان، تم التطرق إلى عدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها هذه الشركات في الدول العربية والأفريقية وما هو قيد التنفيذ منها، ليؤكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق.

وأعرب الحويج عن تطلعه للنهوض بواقع الدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة، مشيرًا إلى وجود القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين، فضلًا عن السعي لتوفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية لتمكينها من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق في الدولة.

Share and Enjoy ! 0 Shares