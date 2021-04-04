ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد على أنه تم بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة بقبول طلبات متقدمي الوظائف السيادية، حيث بدأت اللجنة في عملها واجتمعت لهذا الغرض. مشيرًا إلى أن الطلبات بدأت تصل لطبرق حيث مقر مجلس النواب المؤقت ولمكتب بنغازي.

الزغيد قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن اللجنة المُشكّلة ستجتمع وتدرس الملفات والعديد من الطلبات، وفق التخصصات ووفق المؤهلات العلمية.

وتابع: “كنائب ومواطن لست راضيًا عن الطريقة والآلية التي فرضها علينا المجتمع الدولي أو البعثة في إعادة الحياة من جديد لما يسمى المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته منذ مدة، وحل محله مجلس النواب بموجب قانون رقم 10، والمجلس الذي يسمي نفسه مجلس الدولة فقد فرض نفسه ليدخل باختصاصات عمل مجلس النواب؛ لأن المجلس الشرعي هو مجلس النواب، الآن عندما يتم اختيار 7 لمصرف ليبيا المركزي سيتم إحالتهم وفق الآلية والمتفق عليها في بوزنيقة. بعض اللقاءات الأخرى مع البعثة الأممية أربكت المشهد وأصبح هناك معمعة سياسية، سيتم إحالة الموضوع لمجلس الدولة والذي سيجتمع وسيختار منهم 4، وبعدها يعودون لمجلس النواب، ومعنى هذا أن المنظومة فيها نوع من سلب اختصاصات مجلس النواب. مجلس الدولة يفرض على مجلس النواب اختيار لـ 4 أشخاص من الـ 7”.

واعتبر أن مجلس الدولة ميت، وتم إحياؤه من قبل البعثة، وكان الأفضل على البعثة بدلًا من إحيائه الرجوع لأعضاء المؤتمر الوطني الـ95 الذين هم الآن لا يجدون قوت يومهم، مضيفًا “المشري ووجوده في طبرق وفي مجلس النواب جاء كضيف، وليس من السهل أن يطرده أحد، مع العلم أنه تواجد دون دعوة وكذلك السفراء الذين حضروا الجلسة”.

كما اختتم حديثه بالقول: “اجتماع بوزنيقة 13+13 والمجتمع المدني فرض علينا المؤتمر الوطني المنتهي ولايته، وهو مجلس الدولة، الذي تم اختيار أعضائه من الأمم المتحدة، ونحن اخترنا أعضاءنا وجلسوا وتناقشوا، وهذه نتيجة هذه اللقاءات والمحاورات، وبالتالي توحيد المؤسسات مهم، ونحن الآن في صدد اختيار من يشغلها بعد توحيدها، وفي صدد توحيد المصرف المركزي الشريان الحيوي لليبيين، كل أقليم أعطوه موقع من المواقع السيادية لنختار من بينهم”.

وأعرب عن تمنياته من توحيد المؤسسات للبدء بخطوة جديدة بعد تشكيل الحكومة والتي يتوقع منها الخير والذهاب للانتخابات المقبلة.

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