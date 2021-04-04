ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن الحكومة الليبية بعد ثلاثة أسابيع من بدء ممارسة مهامها، تواجه أجندة تداخلت فيها الأولويات، وتراكمت الملفات التي يبدو كل منها على قدر من الأهمية تجعله مقدّمًا على الآخر، ما قد يزيد من الضغوط المسلطة على الحكومة المقيدة بوقت محدود.

العبيدي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ هناك أولويات مترابطة ومتزامنة لا يمكن أن تسبق إحداها الأخرى، ومنها الملف الأمني الذي يُعتبر مفتاحًا لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، لكن هذا الملف يحتاج وقتًا أطول بكثير من الأشهر المعدودة التي ما زالت أمام الحكومة قبل إجراء الانتخابات القادمة.

واعتبر أنّ هذه المفارقة تربك عمل الحكومة الحالية، وتضاعف من احتمالات عدم الوفاء بتعهداتها، وقد تضعها أمام ضغط الشارع من جهة، وضغط المجتمع الدولي من جهة ثانية.

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