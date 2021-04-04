العراق – أعلن العراق، الأحد، عن افتتاح خط جوي مباشر للرحلات المدنية مع الإمارات، هو السادس من نوعه، اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (حكومية).

وقالت الشركة، إن الخط المباشر سيربط ذهابا وإيابا بين عاصمتي البلدين بغداد وأبوظبي.

وهذا الخط هو السادس من نوعه، حيث يرتبط البلدين بـ5 خطوط جوية مباشرة، بين مدن بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية بالعراق، ودبي والشارقة‎ بالإمارات.

ويأتي هذا الإعلان، في ظل بدء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن زيارة الكاظمي ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

الأناضول

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