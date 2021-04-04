ليبيا – أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية أن النسبة الإجمالية للمقترعين في انتخابات بلدية سوق الجمعة بلغت %20 من أكثر من 48 ألف ناخب وناخبة في البلدية.

بن تاهية أشار وفقًا لموقع قناة “ليبيا الأحرار” إلى أن نسبة المقترعين من الرجال بلغت 73%، بينما بلغت نسبة المقترعين من النساء 27%، مشيرًا إلى أن سوق الجمعة هي البلدية رقم 40 في الدورة الثانية لانتخاب المجالس البلدية التي قامت بها اللجنة المركزية.

وقال: إن العملية الانتخابية جرت بشكل سلس في جميع المراكز التي يقدر عددها بـ53 مركزًا، ولم تسجل أي خروقات، خاصة مع حسن التنظيم والالتزام بالإجراءات الأمنية والاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن الانتخابات البلدية هي امتداد للاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر 2021.

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