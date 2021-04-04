إنجلترا – أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا رائعا، ليقود فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أرسنال، بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليرفع عدد أهدافه في مسابقة الدوري هذا الموسم إلى 18 هدفا، وينفرد بصدارة قائمة هدافي “البريميرليغ”.

ويأتي خلف صلاح، مهاجم نادي توتنهام، الإنجليزي، هاري كين، برصيد 17 هدفا، ثم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، بـ16 هدفا.

وسيكون بمقدور كين، إضافة مزيد من الأهداف إلى رصيده، عندما يقود فريقه توتنهام في مباراته ضد مضيفه نيوكاسل المقررة مساء اليوم الأحد، وينطبق الأمر ذاته على فرنانديز، عندما يواجه مانشستر يونايتد ضيفه برايتون في نفس الأمسية.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي “البريميرليغ”:

1- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) : 18 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام) : 17 هدفا

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) : 16 هدفا

4- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (مهاجم إيفرتون) : 14 هدفا

4- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) : 14 هدفا

5- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) : 13 هدفا.

المصدر: RT

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