تركيا.. مبيعات السيارات تنمو 59.7 بالمئة بالربع الأول من 2021

تركيا.. مبيعات السيارات تنمو 59.7 بالمئة بالربع الأول من 2021

تركيا – حقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا في الربع الأول من 2021، نموا بنسبة 59.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

جاء ذلك في تقرير سنوي لجمعية موزعي السيارات التركية “ODD” (غير حكومية) حول تقييم سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة خلال فترة يناير/كانون الثاني- مارس/آذار من العام 2021.

وأوضح التقرير، أن إجمالي السيارات والمركبات التجارية الخفيفة المباعة خلال الفترة المذكورة، بلغ 198 ألفا و660 مركبة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 156 ألفا و464 سيارة مسجلا بذلك نموا بنسبة 57 بالمئة مقارنة بـ2020، فيما بلغ إجمالي مبيع السيارات التجارية الخفيفة 42 ألفا و196، مسجلا بذلك نموا بنسبة 70.3 بالمئة مقارنة بـ2020.

وحقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في مارس الماضي زيادة في المبيعات بنسبة 92.8 بالمئة مقارنة مع مارس 2020، مسجلة 96 ألفا و428.

الأناضول

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