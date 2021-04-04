ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على تنصت السلطات الإيطالية على مكالمات هاتفية أجراها صحفيون مع مصادرهم الناقلة لأخبار الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا ناشونال” الدولية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مراقبة واعتراض هذه المكالمات خلال فترة التحقيقات في مسألة تهريب البشر من ليبيا، مبينًا أن المحققين تتبعوا محادثات صحفيين يعملون في تلفزيون “راي” الحكومي ووسائل إعلام أخرى.

وأضاف التقرير أن التحقيقات تعود إلى سنوات قليلة مضت، عندما كان مسؤولون سابقون في الحكومة الإيطالية يتخذون إجراءات صارمة ضد السفن الإنسانية التي كانت تنقذ المهاجرين غير الشرعيين من قوارب المهربين غير الصالحة للإبحار في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح التقرير أن من بين المحادثات التي تم اعتراضها تلك التي سأل فيها صحفي يعمل في صحيفة “أفينير” الإيطالية الكاثوليكية اليومية مصدره عن كيفية الحصول على مقطع فيديو يظهر العنف ضد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، فيما نقل عن صحيفة “دوماني” معلومات أخرى مهمة.

وبحسب هذه الصحيفة كانت المئات من الصفحات التي تضم نصوص المحادثات الهاتفية من ضمن تحقيق قاده مدعون عامون في منطقتي تراباني وصقلية في أنشطة مجموعات الإنقاذ الإنسانية، مؤكدة أن هذه النصوص تحتوي على أسماء المصادر وجهات الاتصال.

وأشار التقرير إلى عدم صدور تعليق فوري من المدعين العامين الإيطاليين الذين لا يتحدثون عمومًا عن التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن الاتحاد الوطني الإيطالي للصحافة شجب التنصت على المكالمات الهاتفية، مع المطالبة بمعرفة الجهة التي سمحت به وأسباب ذلك.

ونقل التقرير عن عضو مجلس الشويخ الإيطالي عن حركة “الـ5 نجوم” الشعبوية بريمو دي نيكولا قوله عن اقتراحه مشروع قانون لحماية الصحفيين من التنصت على مكالماتهم الهاتفية مع مصادرهم: “سيكون من الخطير للغاية، إذا كان التنصت وسيلة للكشف عن مصادرهم، فحماية المصادر هي أساس عمل الصحفيين”.

ترجمة المرصد – خاص

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