دبي – أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امس إن الإمارة تستهدف زيادة مساهمة الفنون الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % من ‭‭2.6‬‬ % في غضون السنوات الـ5 المقبلة.

ودبي مركز إقليمي للأعمال والسياحة، وهي صاحبة الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة الغنية بالهيدروكربونات، وهي كذلك واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الخطة التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في مجالات منها الكتب والموسيقى والسينما والفن والتراث والثقافة من ‭‭8000‬‬ إلى ‭‭15‬‬ ألفا، وزيادة عدد المحترفين في مجالات الإبداع من ‭‭70‬‬ ألفا إلى ‭‭150‬‬ ألفا في غضون الـ5 سنوات.

وتتضمن الخطة تغييرات في البيئة التشريعية والاستثمارية وخطوات لجذب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال.

واتخذت دبي في الأشهر الماضية عددا من الإجراءات لجعل الإمارة أكثر تنافسية إقليميا وعالميا.

المصدر: “رويترز”

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