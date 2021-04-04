خبير: احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في روسيا تكفيها لمدة 58 سنة

خبير: احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في روسيا تكفيها لمدة 58 سنة

روسيا – اعتبر رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لاستغلال موارد التعدين، يفغيني كيسيليوف، أن احتياطيات النفط القابلة للاستخراج سوف تكفي البلاد مدة 58 سنة عند المستوى الراهن للتطور التكنولوجي.

وفي تصريحات صحفية أوضح كيسيليوف أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج المجدي اقتصاديا سوف تكفي البلاد مدة 19 سنة فقط، مستدركا أن الحديث يدور عن مؤشر متغير قابل للارتفاع مع التقدم التكنولوجي.

أما احتياطيات الغاز الطبيعي فقال الخبير إنها تكفي لسد احتياجات الاقتصاد الروسي مدة تزيد عن 60 سنة في ظل أي من السيناريوهات.

وكشف رئيس الوكالة أن العائق الأكبر أمام استخراج النفط والغاز من جرف المنطقة القطبية الشمالية هو السعر المنخفض للنفط، مشيرا إلى غياب تقنيات آمنة وغير مكلفة تسمح باستخراجها من هناك في الوقت الحالي. ولفت الخبير بهذا الصدد إلى أن ذروة عمليات الترخيص وتنفيذ الأعمال في جرف القطب الشمالي تزامنت مع بلوغ أسعار النفط حد 110-120 دولارا مقابل البرميل.

المصدر: “نوفوستي”

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