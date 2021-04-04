الأردن – أكد رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، إن المملكة حسمت بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنها واستقرارها، وبعثت رسالة واضحة إلى “المناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية”.

وأضاف العودات، اليوم الأحد، خلال عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، في مبنى مجلس الأمة القديم: “ها هي الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط، بأن نظامنا الهاشمي، وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته ومستقبل أجياله، سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا بإذن الله تعالى”.

وتابع: “جلالة الملك رمز الحكمة والحنكة والقوة والثبات لهذا البلد، وإن ولاءنا هو جزء من إيماننا وانتمائنا لبلدنا الأردن الغالي، ونحن بإذن الله وأبناؤنا وبناتنا معه، ومع ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، نمضي نحو مئوية جديدة”.

وأضاف : “أن عوامل قوة الدولة هي ذاتها المتمثلة في الراية الهاشمية، وفي الهوية الوطنية القومية الجامعة للأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وفي عقيدة الجيش العربي والقوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية التي أقامت نظرية الأمن الاستراتيجي على مفهوم الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي، وصيانة وحدة الأردن الترابية والوطنية، والتصدي للطامعين والمتربصين والحاقدين، من أصحاب الأجندات والمشاريع المشبوهة، القريب منهم والبعيد”.

المصدر: المملكة

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