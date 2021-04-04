سوريا .. الحصيلة الشهرية الأعلى في إصابات ووفيات كورونا و”الصحة” تحذر

سوريا .. الحصيلة الشهرية الأعلى في إصابات ووفيات كورونا و”الصحة” تحذر

سوريا – حذرت وزارة الصحة السورية من “الاستهتار بالإجراءات الوقائية” لمواجهة كورونا بينما أظهرت بياناتها تسجيل الحصيلة الأعلى بالإصابات الشهر الماضي منذ رصد أول إصابة في آذار 2020.

وقالت الوزارة إن ثمة زيادة في الانتشار الأفقي والإصابات بالفيروس، وإن تغييرات طرأت على فيروس كوفيد 19، مؤخرا “رفعت الإصابات المثبتة إلى أكثر من 3300 إصابة في مارس الماضي لتكون الحصيلة الشهرية الأعلى منذ دخول الفيروس إلى سوريا في مارس 2020”

وقال مدير المشافي في وزارة الصحة أحمد ضميرية أن مارس الماضي سجل أكبر حصيلة للإصابات المثبتة، وعزا السبب إلى “التغير الذي طرأ على طبيعة الفيروس ما جعله ينتشر بشكل أسرع ويسبب إصابة أشد”.

ونقلت وكالة سانا عن ضميرية أن محافظتي دمشق واللاذقية سجلتا أكبر عدد من الإصابات، وقال إن سبب ذلك “الكثافة السكانية والاختلاط الكبير”.

وكشف ضميرية عن نقل عدد من الحالات المصابة بالفيروس وبحاجة إلى عناية مشددة من دمشق إلى حمص الشهر الماضي “بسبب إشغال أسرة العناية المشددة الخاصة بمرضى كورونا 100 في المئة”.

بينما قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة جمال خميس إن زيادة عدد الإصابات والانتشار الأفقي لفيروس كورونا “أسهم في زيادة عدد الوفيات وخاصة بين كبار السن وممن يعانون مشاكل تنفسية وأمراض القلب والداء السكري”.

وحذر خميس من “الاستهتار بالإجراءات الوقائية” وقال إن ذلك “يؤدي إلى مزيد من الإصابات والوفيات ويجب الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد المكاني والتعقيم المستمر”.

وشدد خميس على “ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة وعدم إيقاف أدويتهم دون استشارة مختص وتناول طعام صحي وممارسة نشاط بدني مناسب وعدم مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس”.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا بفيروس كورونا لشهر مارس الماضي 3321 إصابة، سجلت أعلاها في دمشق 1240 إصابة تلتها ريف دمشق 460 إصابة واللاذقية 459 إصابة.

أما الوفيات في الشهر الماضي فبلغت 239 حالة، وهو ما يعادل نحو خُمس إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في سوريا، وكانت الحصيلة الأكبر منها في دمشق أيضا بواقع 89 وفاة، تلتها اللاذقية 45 وفاة وطرطوس 31 وفاة وحلب 25 وفاة وحمص 22 وفاة والسويداء 13 وفاة وفي كل من محافظتي ريف دمشق ودير الزور 5 وفيات، وفي كل من القنيطرة ودرعا وفيتان.

المصدر: سانا

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