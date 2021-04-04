إنجلترا – مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، إنه لا يتوقع أن يسعى ناديه للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، بعد أن يرحل عن صفوف مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي.

وآخر لاعب كبير انضم إلى “السيتي” قادما من يونايتد، كان كارلوس تيفيز، وهو أرجنتيني أيضا.

وانضم تيفيز إلى “السيتي” قادما من الغريم يونايتد في العام 2009، وفاز معه بلقب الدوري في موسم 2011-2012.

وقال سولشار للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون في وقت لاحق من اليوم الأحد، إنه لا يتوقع أن يسير أغويرو على خطى تيفيز.

وأضاف سولشار “لا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلي بعد أن أمضى 10 أعوام في صفوف النادي المجاور”.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة على مدار 10 سنوات، ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، برصيد 57 نقطة من 29 مباراة، متخلفا بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر بجدارة مانشستر سيتي، الذي خاض 31 مباراة.

المصدر: رويترز

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