روسيا – عبر عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده أن تقنين بيع وتناول الماريخوانا في ولاية نيويورك يمكن أن يليها تقنين المخدرات الثقيلة في أراضي الولايات المتحدة كلها.

وفي تعليقه على قرار سلطات ولاية نيويورك حول تقنين بيع وتناول الماريخوانا في أراضيها، كتب بوشكوف على صفحته في “تلغرام”: “في حال تقنين المخدرات الثقيلة – وهذا هو أمر ممكن حدوثه في الولايات المتحدة، إذ أن الراديكاليين الأمريكيين بكل أنواعهم وفي كل المجالات أطلقوا هذه السلسلة – فستتحول الولايات المتحدة نهائيا إلى رائد عالمي في التدهور الاجتماعي”.

ويجري في الولايات المتحدة بشكل نشيط على المستوى الإقليمي تقنين بيع وتناول الماريخوانا. وإذا كان ذلك محظورا منذ 10 سنوات في جميع أنحاء البلاد، فيعد تناوله وبيعه مسموحا به حاليا لأغراض طبية في 38 ولاية. ووقع محافظ ولاية نيويورك، إندريو كوومو، في نهاية مارس الماضي، قانونا يسمح ببيع وتناول الماريخوانا لأغراض ترفيهية، لتصبح ولاية نيويورك الولاية الأمريكية الـ15 التي قامت بتقنين هذه المخدرات، في حين لا يزال الماريخوانا محظورا في هذا البلد وفق القوانين الفدرالية.

المصدر: نوفوستي

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