إنجلترا – واصل هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح، هدفا خلال فوز ليفربول على مضيفه أرسنال (3-0)، أمس السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الممتاز، ليتخطى الفرعون المصري، نجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال السابق، تييري هنري، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 150 مباراة في “البريميرليغ”.

وذكرت شبكة “ESPN” العالمية، أن صلاح تخطى الغزال الفرنسي هنري تهديفيا، في أول 150 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعد وصوله إلى 93 هدفا، بينما سجل الهداف الفرنسي السابق، 92 هدفا في أول 150 مباراة في “البريميرليغ” بقميص فريق أرسنال.

ودخل صلاح بذلك، قائمة “الخمسة المميزين” في “البريميرليغ”، إذ بات خامس أكثر من يسجل أهدافا في أول 150 ظهور له في المسابقة، بعد كل من النجم الإنجليزي المعتزل، آلان شيرار (211 هدفا)، ومهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين (105 أهداف)، ومهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (102 هدف)، وهداف منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق، رود فان نيستلروي (95 هدفا).

المصدر: “ESPN” + وكالات

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