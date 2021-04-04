فلسطين – وثق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال إسرائيل لـ230 طفلا فلسطينيا، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك وفق بيان للنادي (غير حكومي)، وصل الأناضول نسخة منه، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الإثنين 5 أبريل/ نيسان من كل عام.

ويحيي الفلسطينيون في 5 أبريل من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، عبر فعاليات وأنشطة وثقافية وتربوية وإعلامية؛ بهدف مناصرة أطفال فلسطين “الذين يفتقدون لأبسط حقوقهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وقال نادي الأسير، إن “سلطات الاحتلال اعتقلت 230 طفلا منذ بداية 2021 حتى نهاية الشهر الماضي”.

وأوضح أن الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أنه “غالبًا يتم الإفراج عن المعتقلين إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي”، دون الإشارة إلى أعداد من تم إطلاق سراحهم.

وأضاف أن “الأطفال الأسرى يتعرضون لأشكال من الانتهاكات بينها إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وتوجيه الشتائم إليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية”.

ويوجد نحو 4400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 39 سيدة، ونحو 350 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

الأناضول

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