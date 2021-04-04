كيري: نأمل في أن نتمكن من العمل مع الصين لمعالجة تغير المناخ

كيري: نأمل في أن نتمكن من العمل مع الصين لمعالجة تغير المناخ

الإمارات العربية – أعلن جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تتمكن من العمل مع الصين لمعالجة تغير المناخ.

وفي تصريح للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الإماراتية أبوظبي، قال كيري إن “الدول المشاركة بالحوار حول المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه أبوظبي الأحد، ستناقش كيفية تقليل الاعتماد على الفحم وكذلك كيفية رفع الطموحات بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر نوفمبر المقبل”.

وأضاف: “أعتقد أن الأجيال القادمة تصرخ فينا من أجل الوفاء بما تعهدنا به”.

وقالت الإمارات إن “الحوار سيركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية قبل قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر”.

تعهدت الصين بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060 بينما من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هدف جديد لخفض الانبعاثات في قمة المناخ العالمية في 22 أبريل.

المصدر: “رويترز”

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