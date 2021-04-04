الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية، امس إعفاء واردات البلاد من الذرة والشعير وأعلاف المواشي والدواجن، من رسم القيمة المضافة، لدفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلى الانخفاض.

جاء ذلك، وفق مرسوم تضمنه العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، ويدخل حيز التنفيذ اليوم.

وأشار المرسوم إلى أن الإعفاء من رسم القيمة المضافة، يشمل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد المنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المنتجة محليا أو المستوردة.

والرسم على القيمة المضافة عبارة عن ضريبة غير مباشرة، تفرض على الإنفاق أو الاستهلاك النهائي، وتقدر قيمته في الجزائر بـ 19 بالمئة لجميع القطاعات.

والإجراء، يأتي بعدما وجه الرئيس الجزائري قبل أيام بإعفاء أعلاف المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة لدفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء نحو الانخفاض.

ومنذ أسابيع، تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الجزائر ارتفاعا، وبرر المزارعون الصعود، بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة في السوق الدولية وتكاليف الشحن بفعل جائحة كورونا.

وحسب بيان سابق للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، فإن أسعار الدجاج ارتفعت بنسبة 68 بالمئة في غضون أسابيع قليلة.

وقبل شهر، كان سعر كيلوغرام الدجاج 250 دينار (1.89 دولار)، وارتفع ليصل 420 دينارا (3.18 دولارات).

أما اللحوم الحمراء فوصل سعرها 1600 دينار للكيلوغرام الواحد (12.12) دولار، صعودا من 1200 دينار (9.84 دولارات).

والجمعة أعلنت وزارة التجارة مباشرة إجراءات استيراد لحوم حمراء من الخارج، بشكل استثنائي، تحضيرا لشهر رمضان، بهدف توفير المادة والتحكم في الأسعار.

الأناضول

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