إسبانيا – تقمص مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألغواثيل، شخصية المشجع، بعد أن قاد فريقه للفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه على أتلتيك بيلباو (1-0) في النهائي، الذي جمعهما أمس السبت.

وقام إيمانول ألغواثيل، خلال المؤتمر الصحفي، بارتداء قميص فريقه ليتحول إلى مشجع، قائلا: “سأخرج الآن من حالة المدرب الرسمي بعد إذنكم”، وأخذ يحتفل بانفعال ويصفق ويهتف بقوة، وأهدى الفوز في “الديربي الباسكي” للجماهير الغائبة عن المدرجات، بسبب جائحة كورونا.

ويعود الفضل الكبير في انتصار ريال سوسييداد بكأس الملك للموسم (2019-2010)، للاعبه ميكيل أويارزابال الذي أحرز هدف الفوز الوحيد “الذهبي” له من ضربة جزاء، عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية.

ورفع ريال سوسييداد كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه، لأول مرة منذ عام 1987، واللقب الأول كان في عام 1909.

بينما توج أتلتيك بيلباو 23 مرة بلقب بطل كأس الملك، ويحتل المركز الثاني بفارق 7 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي برشلونة، وسيلتقيان في المباراة النهائية للمسابقة للموسم (2020-2021) يوم 17 أبريل الجاري، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية أيضا.

المصدر: RT

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