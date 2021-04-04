مصر – أفادت مصادر متطابقة في مصر بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أجلت اليوم جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية لأجل غير مسمى.

وكان آخر موعد للتقدم للمزايدة التي طلبت بعض الشركات تجميدها، رغم أنها تنهي احتكار الشركة “الشرقية للدخان”، غدا الأحد 4 أبريل وتاريخ الانعقاد 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن “الشرقية للدخان” تحتكر صناعة السجائر في مصر وتنتج أيضا تبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، والنسبة الباقية للشركات الأجنبية.

كانت المزايدة المزمعة تشترط مساهمة “الشرقية للدخان” بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سوف يؤسسها صاحب العرض الفائز.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية: “تم إخطار الشركات بتأجيل المزايدة.. سنرفع مذكرة لرئيس الوزراء بوضع شروط جديدة للمزايدة”.

تشترط المزايدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت شركات في خطاب أرسلته الشهر الماضي إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة “لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر”.

وقد هبط سعر سهم الشركة “الشرقية للدخان” فى جلسة البورصة المصرية بشكل كبير متأثرا بأخبار عن إسناد رخصة تصنيع السجائر لشركات أخرى.

المصدر: RT

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