مصر.. فنان مشهور يعلن عزمة العمل كسائق تاكسي بعد كثرة الديون عليه (صورة)

مصر – كشف الفنان المصري المعروف، شريف خيرالله، عن تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي، بعد ابتعاده عن التمثيل لما يقرب من 3 أعوام.

وقال: “الحمد لله بعد توقف عن العمل 3 سنين جالي شغل جديد أفهم فيه..سواق تاكسي …”، وذلك وفقا لما نشره عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وتابع خيرالله في منشوره: “أحسن من العيش بالسلف والدين…لما أموت زغرطوا عليّ وأفرحوا”.

وكان الفنان شريف خيرالله، قد أثار الجدل الفترة الأخيرة، بعد إعلان تعرضه للتحرش الإلكتروني من قبل سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد نشر صورتها على حسابه معلقا: “الست دي بتتحرش بي.. ولو مابتعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان، ابعدوا عني”.

ولكنه تراجع وحذف المنشور، بعد انتقادات البعض له، موضحا: “حذفت البوست بتاع الست اللي عاملة لي مشاكل في بيتي عشان صعبانه عليكم وأنا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان ..حاجه غريبة لو واحدة هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتوه”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف خيرالله، مسلسل بعنوان “الدخول في الممنوع” عام 2017، بينما ظهر كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل “النهاية” في سباق الدراما الرمضانية 2020.

وقدم خيرالله خلال مشواره الفني الممتد لسنوات طويلة مجموعة من الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية، من بينها “عصر القوة”، “فخ الجواسيس” و”سوق النساء”، بالإضافة إلى “زيزينيا”، “ريا وسكينة” و”مشرفة رجل لهذا الزمان”.

المصدر: الوطن

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