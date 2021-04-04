ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس السبت وضع آلية عمل مشتركة بين الوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، خلال اجتماع ضَمَّ وكيل الوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة، وعدد من الأكاديميين والمختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد سُبل وضع آلية عمل بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية في القيام بزيارات ميدانية للأنشطة التجارية، وسبل تضمين المركز في إعداد التقارير الفنية، لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق المواصفات والاشتراطات القياسية المعتمدة.

كما أبدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددًا من الملاحظات الصحية والفنية بشأن استيراد الكبد المجمد، موضحًا عددًا من العراقيل التي تواجه المركز في إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة؛ بسبب نقص الإمكانيات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية.

بدوره، أثنى الوزير على دور المركز بكافة المناطق ومتابعته المستمرة للأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر بين الجهات الإشرافية والرقابية والضبطية، لإنجاز المهام والأعمال المشتركة، وأن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها والاضطلاع باختصاصاتها الممنوحة لها وفق التشريعات واللوائح، ووضع مصلحة المستهلك أولوية لازمة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

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