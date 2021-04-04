ليبيا – قام علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رفقة مديري ورؤساء الأقسام والإدارات في ديوان وزارة الصحة بزيارة إلى مدينة مصراتة، وذلك للاطلاع على وضع المرافق الصحية داخل المدينة.

وكان في استقبال الوفد بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة عميد بلدية مصراتة وأعضاء المجلس البلدي ومديري المراكز والعيادات الطبية بالمدينة.

وعلى هامش الزيارة عُقد اجتماع ضم وزير الصحة وإدارات الوزارة مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومديري المراكز الطبية، لمناقشة عدة نقاط تخص القطاع الصحي بالمدينة، كما تم عرض أهم المشاكل والعراقيل التي تواجهم، ومن أهمها المشاريع المتوقفة داخل المدينة كمركز مصراته الطبي ومجمع العيادات، والتي تحُول دون تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة بالجودة المطلوبة.

ومن جانبه أعطى وزير الصحة تعليماته لتوفير كل ما يلزم لحل هذه العوائق واستكمال المشاريع المتوقفة بأسرع وقت، والتوفير العاجل لاحتياجات الأورام.

وتلى الاجتماع جولة ميدانية داخل المدينة للوقوف بشكل شخصي على وضع المرافق الصحية بالمدينة؛ حيث قام الوفد بزيارة المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة، والمركز الطبي مصراتة، وعيادة الأسنان المركزية، ومركز عزل الأورام، ومجمع عيادات المحجوب، ومركز الكلى مصراتة.

وتم خلال الزيارة افتتاح قسم الأشعة العلاجية، وتدشين قسم زراعة النخاع بالمعهد الوطني لعلاج الأورام مصراتة.

كما قام وزير الصحة بزيارة لمدينة تاورغاء، ومدينة زليتن، ومدينة سوق الخميس، وسيتم ذكر تفاصيل الزيارات تباعًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares